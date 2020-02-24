Генсек ООН встретится с Лавровым из-за ситуации в Идлибе

24.02.2020, 20:05, Новости дня

В ближайшие часы состоится встреча генсека ООН Антониу Гутерреша с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, они обсудят ситуацию в Идлибе, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь сегодня в Женеве проведет встречу с Лавровым. Встреча пройдет в ближайшие часы», – передает слова Дюжаррика ТАСС.

Ранее Лавров выступил с заявлением по ситуации в Идлибе, отметив, что сирийские силы борются в этой провинции с террористами, с которыми не будет переговоров.

Добавим, что в понедельник протурецкие силы при поддержке военных ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе.



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