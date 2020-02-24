«Мы заслужили каникулы» — Дочери Алсу устроили фотосессию на морском побережье

24.02.2020, 20:04, Разное

Дочери исполнительницы Алсу решили устроить фотосессию вблизи морского побережья. Соответствующие публикации появились на их странице в соцсети Instagram. По словам Микеллы, сейчас они с сестрой находятся на каникулах, которые заслужили.

На фотографии Сафина запечатлена в джинсах и белой футболке, а Микелла — в толстовке. Снимок гармонично дополняет очень красивое морское побережье. По-видимому, девочки не стали брать на прогулку младшего брата, ведь родители по-прежнему скрывают его от поклонников.

В комментариях к публикации интернет-пользователи восхитились девочками, отметив, что они являются копией мамы, также юзеры пожелали им удачного отдыха. За считанные часы пост набрал почти 10 000 отметок «Мне нравится».