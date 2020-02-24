«Мы заслужили каникулы» — Дочери Алсу устроили фотосессию на морском побережье

24.02.2020, 20:04, Разное

Дочери исполнительницы Алсу решили устроить фотосессию вблизи морского побережья. Соответствующие публикации появились на их странице в соцсети Instagram. По словам Микеллы, сейчас они с сестрой находятся на каникулах, которые заслужили.
На фотографии Сафина запечатлена в джинсах и белой футболке, а Микелла — в толстовке. Снимок гармонично дополняет очень красивое морское побережье. По-видимому, девочки не стали брать на прогулку младшего брата, ведь родители по-прежнему скрывают его от поклонников.

В комментариях к публикации интернет-пользователи восхитились девочками, отметив, что они являются копией мамы, также юзеры пожелали им удачного отдыха. За считанные часы пост набрал почти 10 000 отметок «Мне нравится».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Молекулы, содержащиеся в красном вине, станут основой нового лекарства

01.01 / Мнение: НОВОГОДНИЙ ПУТИН ДЛЯ РАЗРЫВА «ШАБЛОНОВ» ОППОЗИЦИОНЕРАМ.

14.01 / Наука: Бессонница – «серый кардинал» самоубийства

31.01 / Мария Шукшина покрестила внука Марка

17.01 / Наука: Кошачий паразит избавляет от страха

27.01 / От платьев с откровенным декольте до политических лозунгов на теле: самые яркие образы Grammy 2020

01.05 / Мнение: Письмо: «Вся превратилась в ожидание»

05.01 / Мнение: Голубые огоньки

11.01 / В столичном магазине устроили драку за джинсы

03.01 / Учёные: Дети способны придумывать собственный язык жестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика