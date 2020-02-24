Мнение: «Я милого узнаю по походке …»

24.02.2020, 20:01, Разное

Такое счастье, такое счастье! Мы так рады плодам цифровизации!

Сегодня с новостных лент весь день звучит торжественным маршем – в 2021 году в Москве начнет работать система распознавания личности, которая сможет определить людей даже по походке.

И еще нам обещают за наш счет, из бюджета по программе «Безопасный город» (ну, разумеется, какой же еще!), что федеральная система биометрических учетов будет суммировать все данные о человеке, которые окажутся в ее распоряжении, начиная с традиционных – внешности, отпечатков пальцев, образцов ДНК и заканчивая анализом походки, голоса, татуировок и других отличительных особенностей.

Ну, держись оппозиция!

Здесь, кажется, наша страна, начав с Москвы, скоро и Китай обгонит. Будет лидером всей планеты. Вообще, в вопросах сыска, учета и контроля у нашей державы богатые традиции. Есть что черпать в исторических недрах, сочетая с новыми технологиями – союз традиции и современности.

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Источник: СерпомПо



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