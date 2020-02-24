Перед российским посольством в Праге появится площадь Бориса Немцова

24.02.2020, 19:52, Новости дня

В понедельник, 24 февраля, городской совет Праги единогласно принял решение переименовать площадь перед зданием посольства российской Федерации в честь Бориса Немцова.

Таким образом, Прага стала четвертой столицей – вслед за Вашингтоном, Вильнюсом и Киевом – где в топонимике увековечено имя одного из лидеров российской оппозиции. Официальная церемония открытия площади Бориса Немцова в Праге состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.

«До сих пор не установлены ни организаторы, ни заказчики преступления»

Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров убежден, что покойный был одним из самых заметных политических и государственных деятелей страны. По его словам, Немцов действительно боролся за лучшую, свободную Россию и погиб за это.

«Поэтому то, что жители и власти Праги решили переименовать площадь в честь такого человека, это абсолютно позитивная новость, которая должна радовать всех непредвзято настроенных граждан, – подчеркнул он. – Понятно, что это также служит дополнительным напоминанием об отсутствии реального расследования его убийства. Ведь до сих пор не установлены ни организаторы, ни заказчики преступления».

Совершенно понятно, что российские власти всячески тормозят расследование, утверждает Вадим Прохоров. По его словам, в местах заключения сейчас отбывают наказание только часть исполнителей, а организаторы и заказчики полностью оказались за рамками расследованиями. «Хотя в принципе, как мне представляется, не является большим секретом вся цепочка лиц, причастных к преступлению, вплоть до, как минимум, Рамзана Кадырова и генерала Виктора Золотова (главы Росгвадии), а возможно, еще и выше, – уточнил он. – Понятно, что российские власти сознательно блокируют расследование».

Вместе с тем адвокат выразил уверенность, что расследование убийства Бориса Немцова когда-нибудь будет проведено в полной мере. Он также не исключил, что частично это произойдет еще в «путинской России». Но для этого надо делать все возможное уже сейчас, резюмировал Вадим Прохоров.

Различия между «прокремлевским» и «пророссийским»

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода напомнил, что предложение о переименовании площади перед посольством РФ было «инициативой снизу».

«Проявилась некая активная часть пражан, которая стала инициатором этого процесса. Но так же, как ранее споры вокруг памятника маршалу Коневу, вопрос о присвоении этой площади имени Бориса Немцова стал частью политического дискурса не только на местном, но и на государственном уровне. То есть, среди наших политиков есть и критики этого решения», – отметил собеседник «Голоса Америки», добавив, что с критикой этой инициативы выступал, в частности, президент Чехии Милош Земан.

По оценке Марека Приходы, если бы голосование по данному вопросу проходило в чешском парламенте, то поддержка инициативы по переименованию площади перед российским посольством была бы не столь однозначной, поскольку в парламенте заседают депутаты и от тех партий, которые не скрывают симпатии к Кремлю. Но в Праге, и в других крупных городах ситуация иная, там в городских советах преобладают либерально настроенные политики. «А у нас городские советы пользуются большой автономией», – указывает содиректор пражского центра Бориса Немцова.

При этом Прихода отмечает, что и чешских политиков, поддерживающих действия нынешнего российское руководства, и лояльную Кремлю чешскую прессу следует называть «пропутинскими», но ни в коем случае не «пророссийскими». «Пророссийским является наш академический центр, а не они», – считает пражский эксперт. «Конечно, не будем скрывать, что часть русскоязычных в Чехии смотрят Первый канал и не разделяют ценности Бориса Немцова и нашего центра, а, скорее придерживаются взглядов российского режима. Перед голосованием в нашей прессе была проведена дискуссия по данному вопросу, где были отражены различные точки зрения, и где был зафиксирован раскол в общественном мнении страны, в том числе по вопросу об отношении к путинскому режиму», – констатировал Марек Прихода.

И в конце беседы он отметил, что решение о переименовании пражской площади, ранее называвшейся náměstí Pod kaštany (Под каштанами) в náměstí Borise Němcova (площадь Бориса Немцова), было принято с формулировкой «в знак солидарности с российской оппозицией и движением за права человека».

«Для чехов важна связь с российскими диссидентами и историей российского правозащитного движения»

Научный сотрудник Центра Бориса Немцова при Карловом университете Александр Морозов сказал, что он рассчитывает быть в четверг на церемонии переименования площади перед посольством РФ в Праге. «Думаю, что туда придут и очень многие россияне, которые живут и работают в Праге, поскольку для всех нас это – действительно, большое событие», – выразил надежду Морозов.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он подчеркнул, что живущие в Чехии российские оппозиционеры очень благодарны пражской мэрии за принятое решение. А также чешским гражданским активистам, правозащитникам и журналистам, которые выступили с данной инициативой еще четыре года назад. «Мне кажется совершенно обоснованным то, что в разных городах мира появляются памятные места, связанные с именем Бориса Немцова, потому что он, несомненно, знаковая фигура не только для российской политической истории, но и для других стран.

И нужно подчеркнуть, что для чехов вообще важна связь с российскими диссидентами и историей российского правозащитного движения. Она берет начало еще в 1968 году. Здесь очень внимательно относятся к наследию Наталии Горбаневской и многих других российских гражданских деятелей, которые выражали поддержку Пражской весне и протестовали против ее подавления», – отметил Александр Морозов.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросили политолога высказать свое мнение по поводу отказа российского МИД предоставить Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе материалы расследования убийства Бориса Немцова, сославшись на «государственную тайну».

«Было ясно, что Кремль ни в какой форме не будет сотрудничать ни с Европарламентом, ни с ОБСЕ, ни с теми группами, которые создаются в международных организациях в поддержку дальнейшего расследования дела Немцова, – отметил Александр Морозов. – Поэтому аргументация, что это делается для сохранения государственной тайны, не имеет большого значения. Конечно, никакой государственной тайны в этом деле нет, ведь считать таковой тот факт, что организаторами убийства были сотрудники силовых органов, вовсе не основание для того, чтобы отказывать в запросе ОБСЕ. Но поскольку ясно, что никакого сотрудничества (в расследовании убийства Немцова – А.П.) не будет, то не важно, по какой причине последовал отказ», – завершил комментарий Научный сотрудник Академического Центра Бориса Немцова Александр Морозов.