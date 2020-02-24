В январе в России на 5 процентов выросли продажи автомобилей Mazda

24.02.2020, 19:52, Новости дня

Японская компания Mazda увеличила продажи своих автомобилей на рынке России.

Всего за минувший месяц общее количество сделок составило около 1,9 тысяч единиц, что соответствует 5-процентному увеличению спроса по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью у россиян пользуется модель кроссовера Mazda CX-5, которую приобрели около 1,4 тысяч клиентов, что соответствует приросту продаж на 14 процентов. Благодаря таким результатам японский паркетник теперь входит в ТОП-25 самых продаваемых машин в России.

Вместе с тем сборкой японских моделей занимаются на отечественном заводе во Владивостоке, за счет чего стоимость автомобилей значительно снизилась. Всего на январь 2020 года общее количество выпущенных машин Mazda в РФ составляет 200 тысяч единиц.