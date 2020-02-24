Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии
24.02.2020, 19:51, Новости дня
Жюри присяжных суда в Манхэттене признало продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти, пишет газета New York Times.
Об этом информирует ТАСС.
21 февраля сообщалось, что жюри присяжных зашло в тупик по двум пунктам обвинения Вайнштейна.
Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. Скандал породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.
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