Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

24.02.2020, 19:51, Новости дня

Жюри присяжных суда в Манхэттене признало продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти, пишет газета New York Times.

Об этом информирует ТАСС.

21 февраля сообщалось, что жюри присяжных зашло в тупик по двум пунктам обвинения Вайнштейна.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. Скандал породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.



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