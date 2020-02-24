В Кировоградской области из-за гриппа умерли два человека

24.02.2020, 19:42, Новости дня

В Кировоградской области из-за осложнений гриппа умерли два человека. Об этом 24 февраля проинформировали в Кировоградском областном лабораторном центре (ОЛЦ) Министерства здравоохранения Украины.

«В области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Умерли 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района. Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты», – сказано в сообщении.

По данным лабораторного центра, с начала эпидсезона в области было зарегистрировано 25 случаев гриппа.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Кировоградской области превышает эпидемический порог на 11,8%. 66% заболевших – дети, отметили в ОЛЦ.

19 февраля в Минздраве сообщали, что за неделю зарегистрировано 10 летальных исходов в результате гриппа. С начала эпидемического сезона 38 человек умерли из-за осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В министерстве объясняют, что грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чиханье или близкий контакт и им можно заболеть в любом возрасте. Лучшим средством против гриппа в ведомстве назвали ежегодную вакцинацию.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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