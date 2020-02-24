Глава Госпогранслужбы: Если человек на границе откажется проходить обследование, пусть его встречают наши активные граждане и отвозят куда захотят

24.02.2020, 19:42, Новости дня

Глава Государственной пограничной служба Украины Сергей Дейнеко заявил 24 февраля на брифинге в Киеве, что если прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить проверку температуры, это будет предано огласке, информирует корреспондент издания «ГОРДОН».

«Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным. Сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят», – подчеркнул он.

По словам Дейнеко, пограничники готовы к любым ситуациям, но он не стал афишировать возможные действия своих подчиненных.

С 20.00 24 февраля все пассажиры, прибывающие в Украину из Италии, будут проходить обязательную температурную проверку с использованием инфракрасных термометров в аэропортах Борисполь и Жуляны; с 9.00 25 февраля – в автомобильном пункте пропуска «Тиса».

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. Известно о смерти шести человек, подтверждено более 200 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Иглесиас и Курникова обнародовали первое фото своего третьего ребенка

17.01 / Политолог: Выступающие против демографических мер президента политики выглядят абсурдно

09.01 / Злоумышленник, взорвавший гранату в общежитии в Одессе, задержан – полиция

10.02 / Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» добился восьмой победы кряду, обыграв «Зенит»

16.01 / «Витри сльози». Повалий выпустила клип, снятый на телефон. Видео

19.02 / Песков: санкции США против «дочек» «Роснефти» незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

17.02 / Все падают, а мы растем: российский авторынок — на 5 месте в Европе

12.02 / В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрыва

19.01 / Украина отчиталась о потерях в Донбассе за год

20.02 / Украинским военным передали тело бойца, погибшего на Донбассе 18 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика