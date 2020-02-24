Мэрия Праги переименовала площадь у посольства России в честь Немцова

24.02.2020, 12:42, Новости дня

24 февраля мэрия Праги одобрила переименование площади Под каштаны в шестом районе города – теперь она будет носить имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Об этом со ссылкой на заявление мэрии сообщает «Радио Прага». 

По этому адресу находится посольство Российской Федерации. 

Переименование является «политическим жестом в адрес России и выражением солидарности с российской оппозицией и правозащитниками», отмечается в заявлении. 

Мэр Праги Зденек Гржиб написал в Twitter, что на заседании также было принято решение назвать одну из набережных Праги именем убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской. 

«Обе личности подталкивали [Россию] к демократии, и за это их позорно убили. Они заслуживают на память», – отметил градоначальник.  

Právě jednohlasně schváleno na radě: Náměstí Pod kaštany se přejmenuje na Borise Němcova. Zároveň pojmenujeme promenádu v Bubenči podle Anny Politkovské. Obě osobnosti prosazovaly demokracii a za to byly hanebně zavražděny. Zaslouží si památku.

— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 24, 2020

Издание Around Prague сообщило, что муниципальная географическая комиссия изначально не соглашалась с присвоением площади имени Немцова. Однако в начале февраля она заявила, что, помимо российского посольства, переименование никого не затронет, так как дипломатическая миссия является единственным адресатом на всей площади. Историческое название Под каштаны останется у соседней улицы. 

Торжественная церемония переименования площади состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. Издание Lidovky отмечает, что мэрия пригласила на церемонию посла Российской Федерации в Чехии Александра Змеевского. «У нас пока нет ответа [от него]», – сказал Гржиб. 

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек сравнил переименование площади в Праге с действиями большевиков. 

«Большевики переименовали улицы и площади по идеологическим причинам. Что мне это напоминает?» – написал он в Twitter. 

Bolševici p * ejmenovávali ve jménu ideologie ulice a nám * stí.

Bolševici psali zvací dopisy a poní * ené supliky do Moskvy.

Koho mi to jen p * ipomíná?

— Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) February 24, 2020

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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