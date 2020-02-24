Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма

24.02.2020, 19:37, Новости дня

В МИД Украины вызвали посла Сербии в Киеве Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на стенде РФ на туристической ярмарке в Белграде.

— В Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым, – передает RT заявление МИД Украины.

Дипломаты заявили о «недопустимости» таких действий, призвав не допускать этого в дальнейшем.

Отметим, что Белград пока не признает официально Крым российской территорией, так как это поставит под угрозу ситуацию с принадлежностью Косово.



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