Мнение: Фрустрации 12-ти ресурсов

24.02.2020, 19:34, Разное

Продолжим вот эту тему. Фрустрации еще 3-х ресурсов разберем, опираясь на пословицы Брейгеля-старшего с 15-го теста.

А когда закончим с фрустрациями, будем разбирать прокачку оставшихся 10-ти ресурсов.

Про фрустрации необходимо помнить, что это такое.

Нужно распрощаться с тем представлением о фрустрациях, к которому многие привыкли. Дескать это какое-то разочарование из-за нанесенных травм или жизненных препятствий. С таким внешним локусом контроля можно и не мечтать о прокачке ресурсов.

Фрустрации ресурсов — признак инфантилизма личности, привычки перекладывать ответственность за свою жизнь на родительские фигуры.

Все ресурсы взрослой личности должны быть подключены. Если какой-то ресурс фрустрирован, значит вы в этой сфере рассчитываете на халяву, хотите выехать за чужой счет.

Фрустрация ресурсов — это инертность, стремление к праздному существованию вместо труда и борьбы.

Избавление от фрустрации в ресурсе необходимо начинать с опознавания короны, с расплетания зеленого винограда. А если вдруг есть белое пальто, то со снятия белого пальто. Белое пальто для ресурса — это крышка гроба. Помните схему разоблачения? Снять БП, потом ЗВ, потом корону. Вы увидите свой ресурс таким, какой он есть, сможете поправить локус контроля и начать ресурс прокачивать.

Все это касается всех ресурсов, а специфика фрустраций, которую мы сейчас продолжим рассматривать, касается установок, которые нужно поменять.

8. «Завидовать луже, в которой отражается солнце». Фрустрация ресурса Секс.

Большинство людей по отношению к сексу занимают потребительскую позицию. Они полагаются на либидо, которое должно регулярно снисходить на них и обеспечивать им желание, и на партнера, который обязан это желание удовлетворять. Многим кажется, что у них есть право на секс, особенно если они заключили брак или просто договорились «встречаться». При этом одного лишь доступа к телу партнера им мало, они хотят, чтобы партнер обеспечил им сам и возбуждение, и удовлетворение.

Вот это — типичная фрустрация ресурса. Многие считают себя сексуальными, а на самом деле их ресурс секса фрустрирован. Аддикция этого ресурса возникает по причине все той же фрустрации. Русло ресурса завалено, образуется плотина и время от времени ее прорывает, человек испытывает неконтролируемые сексуальные желания, может циклиться на теме секса, может сходить по этой теме с ума.

Нормальный ресурс Секса — это умение вызывать в свою сторону сексуальное влечение, умение легко настраивать другого на сексуальный лад, умение входить в сексуальный резонанс с партнером, умение доставлять сексуальное удовольствие. Собственное удовольствие обеспечивает мотивацию, поддерживает поток, но оно не является целью.

Удовольствие ни в одном ресурсе не является целью, оно обеспечивает мотивацию.

Удовольствие — гарант потока. А цели всех 12-ти ресурсов — социальная реализация человека, получение социальных преимуществ благодаря своей пользе.

Если рассматривать ресурс Секса с социальной точки зрения, он выполняет роль, похожую на Имидж-Любовь. Сексуальных людей любят, к ним тянутся, сексапил увеличивает обаяние, сексуальность укрепляет отношения, прямо и косвенно дает много бонусов. Ресурс Секса тесно связан с ресурсом Здоровья и Транса. Но если смотреть на этот ресурс из внешнего локуса, то это и не ресурс окажется вовсе, а какая-то функция тела. Все, кто так думают, не имеют шансов прокачать этот ресурс.

Почему фрустрант секса завидует луже, в которой отражается солнце?

Ему кажется, что либидо как солнечный свет снисходит на одних и не снисходит на других. Он хочет быть лужей, которую разогревает солнце, он считает, что секс — это получение кайфа извне.

Источник сексуальной энергии считается чем-то внешним, как солнце на небе, а собственная роль кажется принимающей, потребительской, поглощающей чужое тепло и свет.

Не получая желаемое тепло, фрустранты становятся Штурманами и начинают отбирать. Доярки считают себя секси, а на самом деле нет ничего менее сексуального, чем они. Они не могут никого завести и разогреть, они прессуют равнодушных людей, тянут из них секс, подвергая их моральному и даже физическому насилию.

Выход из фрустрации — осознать, что надо самому быть источником тепла, собрав в себе сексуальную энергию. Не луже нужно завидовать, не ею хотеть стать, не тем, кто получает кайф, а тем, кто его доставляет. Нужно научиться разогревать других, а не ждать как холодная лужа, что разогреют вас.

Многие удивляются, как прокачивать этот ресурс без партнера? А зачем партнеру лужа? Станьте солнцем, и с партнерами не будет проблем. Прокачка секса — это не занятия сексом, а работа над своим сексапилом. Это аккумулирование сексуальной энергии.

Поговорим об этом подробней, когда будем разбирать 8-ое задание 15-ого тестирования. И о других ресурсах тоже.

9. «Биться головой о стену». Фрустрация ресурса Альтруизм.

Альтруизм как таковой присутствует во многих ресурсах. Но и работа есть во всех ресурсах, и учеба, и любовь.

Альтруизм как ресурс — это навык служения, но не отдельным людям, а некой нравственной цели, связанной с благополучием других.

Забота о будущем людей, акции спасения, программы помощи — все это относится к альтруизму, но прокачка ресурса — это создание внутри себя системы постоянной мотивации служить людям, без учета личных интересов. Без учета — это не значит в противовес, это значит, что цель — не личные интересы и не интересы близких, поскольку интересы близких всегда тесно связаны со своими, а интересы людей вообще.

Альтруизм как ресурс — это возможность ощутить себя частью целого вида, не ограничиваясь индивидуальными интересами. Этот ресурс при достаточной прокачке дает такое количество и такой уровень энергии, что человек в некотором смысле перестает быть человеком, а становится титаном. Гении всегда имеют прокачанным этот ресурс. Бездарные люди имеют его жесткую фрустрацию. По-настоящему прокачан этот ресурс у очень редких людей. Тем не менее даже небольшая подключка альтруизма дает много сил. Мозг очень щедро отпускает энергию на пользу вида.

Фрустрация этого ресурса связана с тем, что человек не чувствует доступа к коллективным процессам. Он ощущает, что не способен никак влиять на общество, бьется лбом о стену, и поэтому не хочет тратить на это силы. Людей много, а он один, и если он будет тратить себя на чужих ему людей, от него ничего не остается. Вот как ощущается фрустрация этого ресурса.

Аддикция возникает, когда человек под короной начинает мнить себя могущественным и способным проломить любую стену. Другой вид короны — это когда человек думает, что за каждое его доброе дело ему начислят какую-то премию и отпущение грехов. Аддикт кормит корону спасением планеты, пока в его собственной жизни разруха, пока его близкие не получают самой простой помощи. Аддикция связана с фрустрацией, поскольку при прокачке ресурса Альтруизм аддикция не возникает.

Фрустрант альтруизма ощущает, что бьется головой о стену, когда хочет что-то улучшить в обществе. Он считает, что нужно занимать высокий пост, чтобы иметь доступ к рычагам. Поэтому фрустранты (и аддикты) альтруизма очень требовательны по отношению к административной власти. Они готовы стоять с плакатами с утра до ночи вместо того, чтобы заниматься своей работой.

Избавление от фрустрации в этом ресурсе начинается с понимания, что это ваш ресурс и он нужен вам, и будь даже ваш вклад объективно мизерным, занимаясь альтруизмом, вы обретаете крылья. Не вам судить, как повлияют ваши вложения на мировые процессы, вы должны честно вносить свой вклад, участвовать в энергетической коллективной цепи и эта цепь сформирует в вас необходимую систему ценностей. Не проломить стену — ваша задача, а служить людям, именно это сделает вас сильней.

10. «Ловить рыбу за чужой сетью». Фрустрация ресурса Работа

Работа — наиболее понятный людям ресурс. Это и наиболее важный ресурс, без него человек оказывается буквально подвешенным в воздухе. Жизнь большинства людей строится вокруг работы, с работой и экономика тесно связана, и учеба, и альтруизм, и дружба, и искусство.

Но механизм фрустрации этого ресурса все равно для большинства остается таинственным. Единственной мотивацией к работе большинство считают деньги, и поэтому любые неоплаченные усилия воспринимают как бесполезную трату энергии. Если кто-то получает за ту же работу больше, мотивация падает (вместе с короной). И если приходится слишком активно работать, многие считают это несчастной жизнью. Ведь если цель — деньги, то должно быть время на их трату, то есть на досуг, на любовь и дружбу, в крайнем случае на семью. А от работы кони дохнут.

То есть работа воспринимается не как источник энергии, а как ее поглотитель, кое-как компенсирующий это деньгами.

На самом деле цель работы — не деньги, а профессиональная реализация, деньги — частичный мотиватор, далеко не единственный.

Правильная мотивация в работе — это подъем по профессиональной лестнице, реализация амбиций, связанных с пользой, которую человек приносит как профессионал.

Почему фрустрант работы всегда ловит рыбу за чужой сетью?

Потому что он ориентируется на чужие схемы, экономя таким образом энергию. Ему нужно не просто ТЗ, ему нужен набор известных механизмов, которые он будет автоматически повторять, он хочет быть роботом, потому что любое напряжение ума и воли кажется ему лишней тратой энергии. Он чему-то научился и хочет это монетизировать, развиваться не хочет, если нет гарантии, что заработки сразу же вырастут.

В результате такой фрустрант сходит с ума от скучной и однообразной работы, но все равно избегает новых и сложных задач.

Такой фрустрант не получает никакого результата, поскольку повторяет то, что делают и без него, и целая толпа таких же ленивых ботов-фрустрантов.

Такой фрустрант чувствует себя изможденным работой. Ему кажется, что он выбивается из сил от труда, но он истощен скукой и подавлен апатией. Он думает, что если он и так измучен, любое усложнение работы, любой поиск новых подходов будет стоить ему здоровья, но на самом деле могла бы вырасти его мотивация, заискрить его вдохновение, подключиться его амбиции. Это дало бы ему энергию, а не отняло. Но фрустрант боится рисковать, он предпочитает оплетаться зеленым виноградом, рассуждать о капитализме, о загнивании системы или о плохих родителях, которые заставили его учиться не тому. Как будто существуют вузы, позволяющие получить профессию высоко оплачиваемого лентяя.

Фрустрант работы обидится, если назвать его лентяем, ведь он устает намного больше, чем нефрустранты. На нем иногда от усталости лица нет. Однако, лучше всего не скрывать от себя свою лень и апатию по отношению к этому ресурсу. В основе фрустрации именно они, даже если вам кажется, что проклятая ипотека и финансовый кризис заставляют вас заниматься тяжелой, нелюбимой работой.

Друзья, приводите примеры всех описанных фрустраций, анализируйте конкретные ситуации.