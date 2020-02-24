Игроки «Рейнджерс» Шестеркин и Бучневич попали в аварию

24.02.2020, 19:30, Новости дня

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич стали участниками ДТП. 23 февраля вечером они попали в аварию в Бруклине. Об этом рассказал президент "рейнджеров" Джон Дэвидсон.

Как сообщает пресс-служба клуба, Шестеркин, находившийся за рулем автомобиля, получил перелом ребра. Восстановление российского вратаря займет около двух недель. Бучневич серьезных повреждений не получил.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел десять игр за "Нью-Йорк", победив в девяти из них. На счету Бучневича 37 (14 шайб + 23 передачи) очков.



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