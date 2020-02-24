Немец умышленно направил машину в людей, проехав в толпе несколько десятков метров

24.02.2020, 19:30, Новости дня

Водитель автомобиля, который наехал на толпу людей в ходе карнавала в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), сделал это умышленно. Однако полиция не расценивает случившееся как теракт, передает ТАСС.

Вместе с тем полиция Гессена попросила граждан избегать больших скоплений людей, хотя оговорилась, что у нее нет информации об угрозах безопасности в других местах.

Виновник происшествия является гражданином ФРГ, он местный житель. Мужчина задержан. Причины инцидента пока не ясны. Есть версия, что мужчина объехал ограждения и, набрав скорость, врезался в людей. По словам очевидцев, машина проехала в толпе несколько десятков метров и лишь потом остановилась. Некоторым свидетелям показалось, что водитель "целился" в детей.

В результате наезда пострадали около 30 человек, в том числе дети. Примерно каждый третий получил серьезные травмы.

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag), который традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". После случившегося все карнавалы в федеральной земле Гессен отменены в целях безопасности, пишет РИА Новости.

Между тем генеральное консульство РФ во Франкфурте выясняет, есть ли среди пострадавших после наезда машины на карнавальное шествие в Фолькмарзене россияне.



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