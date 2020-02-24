Белый дом: вспышка коронавируса может отразиться на американской экономике

24.02.2020, 19:30, Новости дня

Сбои, связанные со вспышкой коронавируса в Китае, могут отразиться на американской экономике, однако масштаб последствий пока остается неясным, заявил в понедельник и.о. директора экономического совета при Белом доме Томас Филипсон.

Вирус COVID-19, впервые зафиксированный в Китае, на данный момент унес жизни 2600 человек. По словам Филипсона, смертность от других заболеваний, таких, как грипп, в годовом выражении значительно выше.

В понедельник мировые финансовые рынки продемонстрировали нестабильность на фоне беспокойства по поводу распространения вируса, вспышки которого теперь зафиксированы также в Италии, Иране и Южной Корее.

«На мой взгляд, реальную угрозу, очевидно, представляет собой коронавирус. Мы пока не знаем масштабов проблемы и занимаем выжидательную позицию», – отметил Филипсон.

«Это не означает, что экономические последствия всех закрытий в Китае никак не повлияют. Они повлияют», – сказал он, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Поскольку никаких признаков ослабления вспышки пока не наблюдается, инвесторы все больше беспокоятся по поводу долгосрочных последствий для мировой экономики, однако экономисты, как и Филипсон, говорят, что просчитывать риски пока рано.

Международный валютный фонд отмечает, что в лучшем случае можно ожидать краткосрочного и резкого спада роста в Китае с последующим быстрым восстановлением.

Многие компании, в том числе Apple, предупреждают, что сбои в цепочках поставок из Китая вызовут снижение прибылей.

По словам Филипсона, американская экономика по-прежнему устойчива к воздействию проблем в сфере здравоохранения, таких как грипп, который уносит около 40000 жизней в год.



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