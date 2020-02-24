Киев выплатит по $4 тысяч освобожденным в рамках обмена пленными в Донбассе

24.02.2020, 19:24, Новости дня

На следующей неделе освобожденным в рамках обмена пленными в Донбассе украинцам выплатят по 100 тысяч гривен (почти $4,1 тысяч). Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как отмечает «Коммерсантъ», уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, что власти продолжают оказывать помощь освобожденным пленным.

По словам Денисовой, они получили все нужные документы, им помогли с работой и предоставили медицинскую помощь. Также сейчас обсуждается возможность покупки квартир для нуждающихся. Пока им предоставили временное жилье.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Киеву были переданы 76 человек, самопровозглашенным Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) — 63 и 61 соответственно.