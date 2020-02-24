Актёры Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали 2-летнюю дочь Еву

24.02.2020, 19:21, Разное

Отечественные актёры Антонина Паперная и Владимир Яглыч недавно приняли участие в фотосессии для обложки печатного глянцевого издания Hello. Артисты дали эксклюзивное интервью и впервые показали публике 2-летнюю дочь Еву.
Супругов Антонину Паперную и Владимира Яглыча нередко называют одной из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Актёры крайне редко отвечают на вопросы о личной жизни, а дочь Еву тщательно ограждали от излишнего внимания более двух лет и лишь недавно представили публике. В соцсети артисты анонсировали выход очередного номера журнала Hello, журналистам которого они дали интервью, рассказав о работе, ожидании второго ребёнка, но самое главное – впервые поучаствовали в фотосессии с подрастающей Евой. Кстати, именно дочь Яглыч называет своим самым большим «достижением», а не сыгранные роли или участие в крупных проектах.

В комментариях некоторые фолловеры признаются, что не знали ни о браке Яглыча и Паперной, ни о рождении совместного ребёнка, поэтому новость оказалась для них «приятной неожиданностью». Другие подписчики обратили внимание на сходство малышки с отцом, называя её «прекрасной копией» и желая вырасти не менее знаменитой, чем родители.



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