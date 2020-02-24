Составлен ТОП-5 лучших полностью безрамочных смартфонов 2020 года

24.02.2020, 19:21, Разное

С каждым годом портативные гаджеты приобретают все более футуристический и оригинальный внешний вид. Сейчас на рынке доступно огромное количество смартфонов, полностью лишенных рамок на передней панели. Такой подход к разработке устройств был введен компанией Apple, но его быстро переняли все конкуренты, ввиду чего появилась масса альтернатив с более бюджетными ценниками. Журналисты издания OANews составили перечень лучших полностью безрамочных смартфонов, доступных на рынке в 2020 году.

Huawei P smart Z 4/64GB

Данное устройство считается одним из самых ярких представителей бюджетного ценового сегмента. Его стоимость в РФ составляет примерно 14 тысяч рублей. Премьера смартфона состоялась в июне минувшего года, но остается одним из лидеров продаж в бюджетном сегменте. Главной его особенностью является выдвижная камера, не занимающая место на дисплее. Сам экран имеет диагональ в 6,59 дюйма и разрешение в 2340×1080 пикселей. К особенностям устройства можно отнести аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. В качестве процессора для смартфона был выбран HiSilicon Kirin 710, дополненный 4 гигабайтами оперативной памяти. Представитель бюджетного сегмента также обладает поддержкой NFC. Основная камера устройства располагает разрешением в 16 и 2 мегапикселя, имея модуль с двумя объективами. Визуально смартфон почти не отличается от аналогов, получив корпус и плотного пластика со специальным покрытием, защищающим от царапин.

Honor 9X 4/128GB



За смартфон от компании Honor в РФ придется отдать порядка 14 тысяч рублей. В свое время модель Honor 8X получила большую популярность благодаря качественной сборке, базовому набору функций и относительно низкой стоимости. Ее последователь также имеет высокие технические характеристики для своего сегмента. Он также получил выдвижную камеру, не требующую вырезов на передней панели. Дисплей на 6,5 дюйма позволяет смотреть ролики в высоком разрешении без потери качества. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. По данным от производителя, смартфон способен работать в активном режиме до 12 часов. В качестве процессора для него был выбран HiSilicon Kirin 710, устанавливаемый с 4 гигабайтами оперативной памяти. На AnTuTu Benchmark смартфон получил 182 тысячи баллов, что говорит о его относительно высокой производительности для своего сегмента. Также прибор располагает поддержкой NFC.

Xiaomi Mi 9T 6/128GB



В РФ за данное устройство придется отдать порядка 19 тысяч рублей. В Европе смартфон продается в качестве младшей версии Xiaomi Mi 9. На рынок он поступил в июне 2019 года. Многие специалисты отмечают, что по эргономичности прибор не уступает даже Xiaomi Mi Mix 3. В свое время последний стал одним из главных представителей рынка, располагающих полностью безрамочным дисплеем. Такая концепция была реализована за счет повторения технологии слайдера, ввиду чего смартфон получился тяжелым. Mi 9T также имеет выдвижную камеру, но весит значительно меньше флагмана. В одной ценовой категории с ним находится Asus Zenfone 6, но его разработчики пошли еще дальше. Они оснастили устройство всего одной камерой, которая способна поворачиваться из стороны в сторону. Основой для смартфона служит операционная система Android 9.0. Также в нем установлен процессор Qualcomm Snapdragon 730 вместе с 6 гигабайтами оперативной памяти. Аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов способен обеспечивать до 12 часов активной работы. На задней панели устройства разместился тройной модуль записывающего устройства. 48-мегапиксельный Sony IMX582 со светосилой ƒ/1.75 является основной. По умолчанию камера снимает с разрешением 12 мегапикселей, 48-мегапиксельный режим надо включать отдельно. Вторая камера работает с 8-мегапиксельным сенсором со светосилой ƒ/2.4. Третья 13-мегапиксельная камера имеет светосилу в ƒ/2.4. Устройство полностью соответствует требованиям современного пользователя, имея при этом примечательный дизайн.

Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB



Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 должен появиться в РФ летом текущего года. Его стоимость в вариации с 6 гигабайтами оперативной памяти будет составлять примерно 21 тысячу рублей. Устройство получило уникальную конструкцию, позволяющую разместить фронтальную камеру на слайдере. Смартфон работает на основе операционной системы Android девятого поколения. Вместе с процессором Qualcomm Snapdragon 855 устанавливается графический ускоритель Adreno 640. Вместо аудиоразъема смартфон имеет комплектный переходник с USB Type-C.

Samsung Galaxy A80



Флагман от корейской компании в РФ имеет ценник примерно в 37 тысяч рублей. Среди его недостатков можно выделить аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов, но и его хватит на 12 часов активного использования. Основой для смартфона служит процессор Qualcomm Snapdragon 730. Galaxy A80 в свое время стал первым портативным устройством с поворотной камерой, но позднее технологию начали применять и другие компании.