В Нью-Йорке в серьезную аварию попали два российских хоккеиста

24.02.2020, 19:19, Новости дня

В Нью-Йорке в аварию попали два российских хоккеиста, выступающих в НХЛ за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» – нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин. Голкипер получил перелом ребра, сообщил президент команды Джон Дэвидсон.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Бруклине. Бучневич не получил серьезных травм, у Шестеркина перелом ребра. Восстановление хоккеиста займет около двух недель, передает ТАСС.

Бучневич играет за «Рейнджерс» с 2016 года, Шестеркин – с 2019 года. Форвард сыграл в этом сезоне 61 матч, набрав 37 очков (14 голов + 23 результативные передачи). Голкипер сыграл в это сезоне 10 матчей, в которым команда одержала девять побед. Он отразил 94% бросков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» борется за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.



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