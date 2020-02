Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне

24.02.2020

71-летний солист немецкой группы Scorpions Клаус Майне перенес операцию по удалению почечного камня. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«У меня плохая новость. В больнице Мельбурна я перенес операцию по удалению камня из почек», – написал Майне 22 февраля. По словам артиста, после операции ему вставили стент.

Из-за хирургического вмешательства выступления группы были отменены. Солист группы заявил, что концерты возобновятся спустя неделю.

«Доктора очень хорошо обо мне забоятся, но я сомневаюсь, что смогу встать на ноги в ближайшее время», – признался Майне.

Dear Fans , the good news first …. we had a fantastic show in Melbourne wednesday night at the Rod Laver Arena …. loved every minute of it …. it just feels soooo good to be back in Australia !!!! The bad news is… I have had kidney stone surgery in a Melbourne Hospital … it was a very painful attack ,…. In the hospital they removed the stone, and put in a stent …. can you imagine how i feel right now ??? So sorry Sydney …. Do we have to cancel again ??? It looks like it…. but we are hoping to re-schedule for next week,day to be announced. Dr Katz and his team are taking very good care of me … i’m in the best hands, but i doubt i’ll be back on my feet until early next week….. with lots of Love with a Heavy Heart from Melbourne …. Klaus

В ноябре 2018 года группа отменила концерты в Сиднее, объяснив зрителям, что у Майне возникли проблемы с голосом, пишет издание Billboard.

Немецкая группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере. В мире продано более 100 млн копий альбомов группы. Клаус Майне является солистом Scorpions с 1969 года.

В 2015 году группа отказалась от гастролей в Крыму, заявив, что не будет выступать на территории, которая «вызывает сомнения».

В конце декабря 2013 года Scorpions обнародовали видеообращение, в котором выразили поддержку протестующим на Майдане.