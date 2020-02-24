Верховная Рада поддержала запрос к Зеленскому о моратории на кодирование спутниковых телеканалов

24.02.2020, 19:18, Новости дня

21 февраля Верховная Рада поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу введения моратория на кодирования спутниковых сигналов украинских телеканалов. Об этом сообщает сайт Рады.

Автором такого предложения стал народный депутат от «Слуга народа» Николай Задорожный.

Инициативу поддержали 255 депутатов при необходимых 226. «За» в разной мере голосовали представители всех парламентских фракций и групп, а также большинство внефракционных народных избранников.

LIGA.net отмечает, что сейчас в Украине есть два спутниковых ТВ-провайдера: «Viasat Украина», который контролирует соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич, и XTRA TV, который контролирует Ринат Ахметов. Эти провайдеры покупают права на контент у медиагрупп и продают его украинцам. Граждане больше не могут бесплатно смотреть каналы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце», 1+1, 2+2, ТЕТ, «Плюсплюс», УНИАН ТВ, «Бигуди», «Интер, НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм», «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV».

Смотреть закодированный телеканал можно, подключившись к официальному оператору спутникового телевидения или заменив старый приемник (тюнер) на новый тюнер-декодер. Также эти телеканалы будут доступны на кабельном телевидении, IPTV и сети Т2 (цифровое эфирное телевидение).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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