Около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах готовы к приему пациентов с коронавирусом – Минздрав Украины

24.02.2020, 19:18, Новости дня

Украина готова к возможной вспышке заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«У нас сегодня есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов, около 5 тыс. среднего медперсонала в инфекционных больницах. Также у нас есть инфекционные боксы, с учетом того, что они используются только на начальных стадиях развития вспышки либо эпидемии», – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что реанимационные отделения укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких.

В Украине не выявлены случаи заболевания коронавирусом, не зафиксировано ни одного позитивного образца наличия SARS-CoV-2, отметил замминистра.

«Готовность в Украине есть, но наша первоочередная задача – принять максимальные меры к тому, чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Украины», – сказал он.

По данным на 11 февраля, в Украине было 5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.