Число умерших от коронавируса превысило 2,5 тысячи человек

24.02.2020, 19:16, Разное

В Китае за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 150 человек, общее количество смертей в стране составило 2592 человек. Об этом сообщил Комитет здравоохранения страны. В мире количество погибших возросло до 2622 человек.

Отмечается, что 149 человек умерли в провинции Хубэй, еще один — на острове Хайнане. Число заболевших в Китае составило 77150 человек, за их количество возрасло на 409 человек. Всего из больниц в Китае выписали 24 734,  из них 1846 — за последние сутки.

Кроме того, в китайском Ухане зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом.

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О новом коронавирусе, которому впоследствии дали название COVID-19 (Corona Virus Disease), китайские власти рассказали в конце прошлого года. Он может передаваться от человека к человеку и вызывает пневмонию. Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане.

Случаи заболевания зафиксировали в более чем 20 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Новая газета



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