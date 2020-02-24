«Розовый понедельник»: на немецком карнавале пострадали более 30 человек

24.02.2020, 19:06, Новости дня

Больше 30 человек пострадали на карнавале в германском городе Фолькмарзене, когда автомобиль наехал на толпу. Треть из них получила серьезные травмы.

Водителя автомобиля задержали. Причины инциденты пока не ясны, есть версия, что мужчина объехал ограждения и, набрав скорость, врезался в людей. Некоторым очевидцам показалось, что он целился в детей. Полиция будет разбираться, передает РИА Новости.

После случившегося было решено отменить все аналогичные мероприятия в федеральной земле Гессен.

Карнавал по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag) считается кульминацией карнавального сезона. Столица карнавала — Кельн.



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