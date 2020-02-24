Звонарева стартовала с победы на турнире в Дохе

24.02.2020, 19:06, Новости дня

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге турнира в Дохе встречалась с представительницей Китая Се Шувэй. Россиянка взяла верх над соперницей в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 и вышла в следующий раунд соревнований.

Звонаревой за выход в третий круг придется сразиться с еще одной китаянкой Чжэн Сайсай, обыгравшей в трех партиях Маркету Вондроушову из Чехии.

Ранее с турнира в Дохе из-за травмы бедра снялась россиянка Анастасия Павлюченкова.



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