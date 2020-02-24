Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

24.02.2020, 19:06, Новости дня

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция пропрезидентской партии "Слуга народа") сообщил о планах проведения национального круглого стола по языковому вопросу. Он пояснил, что парламентарии хотят найти компромисс в вопросе о языке, который бы объединял страну.

По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.

"Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно", — приводит слова украинского депутата РИА Новости.

Ткаченко пообещал, что к дискуссии будут привлечены специалисты, ученые, эксперты.Согласно действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанному в мае 2019 года занимавшим тогда президентский пост Петром Порошенко, во всех сферах жизни должен использоваться исключительно украинский язык.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на украинский закон о госязыке, поскольку он нарушает минские договоренности.

Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия Конституции Украины.

В декабре прошлого года Юрий Павленко, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь", заявил, что жители Украины якобы говорят на русском языке "красивее и грамотнее" россиян.



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