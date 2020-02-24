Полиция назвала умышленным наезд на толпу на карнавале в Германии

24.02.2020, 19:05, Новости дня

Водитель умышленно направил машину в толпу на карнавале в немецком Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), однако речь не идет о теракте, сообщил представитель полиции.

«Мы не считаем происшедшее терактом», – передает его слова ТАСС.

В полиции подчеркнули, что действия водителя были умышленными.

Напомним, в понедельник в Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу, более 30 человек пострадали. Водитель задержан.



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