Полиция назвала умышленным наезд на толпу на карнавале в Германии

24.02.2020, 19:05, Новости дня

Водитель умышленно направил машину в толпу на карнавале в немецком Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), однако речь не идет о теракте, сообщил представитель полиции.

«Мы не считаем происшедшее терактом», – передает его слова ТАСС.

В полиции подчеркнули, что действия водителя были умышленными.

Напомним, в понедельник в Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу, более 30 человек пострадали. Водитель задержан.