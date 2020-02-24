Alfa Romeo анонсировала дебют новинки на Женевском автосалоне

24.02.2020, 19:04, Разное

Представитель итальянского автопрома компания Alfa Romeo представила тизер грядущей новинки. Дебютировать оставшаяся пока неизвестной модель производителя запланировано должна в рамках Женевского автосалона в марте текущего года.

В тизере речь идёт о некоем «знаменательном возвращении», но вот какую именно модель Alfa Romeo «вернёт к жизни» на текущий момент не известно. Некоторые эксперты считают, что новинкой, представленной на Женевском мотор-шоу, могут оказаться возрождённые 8C, GTV или Giulia в «заряженной» версии. Представители компании-производителя не подтверждают эти «теории» и продолжают хранить интригу относительно нового авто.

Более подробно о готовящейся к дебюту модели Alfa Romeo, вероятно, станет известно непосредственно перед автосалоном, но не исключено, что секрет о новинке раскроют лишь в рамках мотор-шоу. На данный момент известно, что авто может получить передний привод и мощный двигатель, работающий в паре с АКПП или «роботом».