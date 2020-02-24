Эксперты: США могут подорвать доверие американцев к выборам без «помощи» России

24.02.2020, 19:04, Разное

Фавориты президентской гонки в США известны уже сейчас – Дональд Трамп на данный момент имеет наибольшую популярность среди кандидатов от Республиканской партии. Что касается демократов, то лидером тут называют социалиста Берни Сандерса.
По информации издания «ПолитЭксперт» со ссылкой на статью The Atlantic, эти два политика усиливают раскол американского общества. Поэтому, США не нуждается в помощи РФ или других ведущих государств для подрыва доверия к президентским выборам. Как известно, Трамп и Сандерс являются приверженцами различных идеологий, но сходятся в одном пункте – их, прежде всего, интересуют внутринациональные процессы, что и усугубляет разногласия внутри уже сейчас. Эксперты призывают не обвинять Российскую Федерацию во «вмешательстве» в выборы, так как дезинформация на данный момент несет большой вред для страны.

К примеру, не так давно руководитель предвыборной кампании Трампа сообщил, что выборный процесс «сфальсифицирован». Таким образом он отреагировал на нестабильную работу мобильного приложения, определяющего рейтинг кандидатов. Инцидент был зафиксирован во время собрания функционеров в Айове.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Смартфон iPhone 11 Pro Max отключается от LTE при работе с двумя SIM-картами

19.01 / Медведев положительно оценил работу правительства под его руководством

15.02 / Мнение: На чем Россия смогла выиграть от санкций США

18.02 / Алёна Водонаева обвинила Андрея Григорьева-Апполонова в пиаре из-за шумихи вокруг «внебрачного сына»

06.02 / Доктор Михаил Фаворов оценил шансы россиян заразиться китайским коронавирусом

04.02 / Первый выход в свет после скандала: Джастин Тимберлейк поддержал Джессику Бил на премьере сериала с ее участием

16.01 / «Пусть вам солдаты дают хлеб, а мы вам будем глаза выкалывать»: Русские беженцы о погромах в Баку

30.12 / Опубликованы особенности клавиатуры для нового iPad

10.01 / В Индии женщина «воскресла» во время собственных похорон

07.01 / «А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика