Эксперты: США могут подорвать доверие американцев к выборам без «помощи» России

24.02.2020, 19:04, Разное

Фавориты президентской гонки в США известны уже сейчас – Дональд Трамп на данный момент имеет наибольшую популярность среди кандидатов от Республиканской партии. Что касается демократов, то лидером тут называют социалиста Берни Сандерса.

По информации издания «ПолитЭксперт» со ссылкой на статью The Atlantic, эти два политика усиливают раскол американского общества. Поэтому, США не нуждается в помощи РФ или других ведущих государств для подрыва доверия к президентским выборам. Как известно, Трамп и Сандерс являются приверженцами различных идеологий, но сходятся в одном пункте – их, прежде всего, интересуют внутринациональные процессы, что и усугубляет разногласия внутри уже сейчас. Эксперты призывают не обвинять Российскую Федерацию во «вмешательстве» в выборы, так как дезинформация на данный момент несет большой вред для страны.

К примеру, не так давно руководитель предвыборной кампании Трампа сообщил, что выборный процесс «сфальсифицирован». Таким образом он отреагировал на нестабильную работу мобильного приложения, определяющего рейтинг кандидатов. Инцидент был зафиксирован во время собрания функционеров в Айове.