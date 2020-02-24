Welt — в Германии автомобиль врезался в карнавальное шествие

24.02.2020, 19:04, Новости дня

В немецком городе Фолькмарзен машина врезалась в карнавальное шествие, пишет Welt. Есть пострадавшие, в том числе дети. Водитель автомобильного транспорта задержан. Сейчас ведётся расследование. Правоохранители не исключают, что наезд был совершён умышленно, рассказывает немецкий телеканал.

На севере Гессена машина врезалась в карнавальное шествие. Об этом мы узнали несколько минут назад. Полиция сообщает, что пострадавшие получили тяжёлые ранения. Среди них есть дети.

Полиция задействовала большие силы. Водитель автомобиля задержан. Пока не ясно, что именно произошло. Дополнительной информации у нас нет. Мы будем держать вас в курсе событий. Фолькмарзен — это небольшой город с населением в 6800 человек. Он находится на севере Гессена в районе Вальдек-Франкенберг на расстоянии в 28 километров к северо-западу от Касселя.

Сейчас на связи с нами Дирк Рихтер от управления полиции в Касселе. Он руководит операцией на месте аварии. Господин Рихтер, какой дополнительной информацией вы можете поделиться по ситуации на месте событий?

ДИРК РИХТЕР, управление полиции в Касселе: Пока что полиция может только сообщить, что в районе 14:00 водитель врезался в карнавальное шествие в Фолькмарзене. Несколько людей пострадали. Полиция задействовала большие силы.

По имеющейся информации, мужчину задержали. Удалось ли начать разбирательство относительно того, как такая ситуация могла произойти? Я осознанно избегаю слов «несчастный случай». Хотя эта тоже одна из начальных версий.

ДИРК РИХТЕР: Пока никакой конкретной информации нет. Сейчас ведётся расследование.

Насколько нам известно, среди пострадавших есть дети. Что бы вы могли сказать нам о пострадавших, в каком они состоянии?

ДИРК РИХТЕР: О пострадавших мы пока тоже ничего не можем сказать. Мы всё ещё выжидаем, а потом уже озвучим подробную информацию о количестве жертв и тяжести их травм, а также о том, были ли среди них дети.

Судя по тому, что мы на данный момент знаем, можно, по крайней мере, попытаться понять, что именно произошло. Можно ли исключить версию, что это было совершено умышленно. Или же расследование ведётся без привязки к конкретной версии?

ДИРК РИХТЕР: Версию, что это было совершено умышленно, без сомнения, исключать нельзя. Мы ведём расследование во всех направлениях, но в этом конкретном случае, конечно же, и прорабатываем версию, что это было совершено умышленно.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2020 года.