Знаменитый математик НАСА Кэтрин Джонсон умерла на 102 году жизни

24.02.2020, 18:58, Новости дня

В США умерла математик НАСА Кэтрин Джонсон, о которой сняли фильм «Скрытые фигуры». Ей был 101 год.

«Мы опечалены кончиной знаменитого математика Кэтрин Джонсон», – говорится в Twitter НАСА.

Кэтрин Джонсон родилась 26 августа 1918, умерла 24 февраля 2020 года. Внесла вклад в аэронавтику и космические программы США. Рассчитала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих полетов из проекта «Меркурий», в том числе полет «Аполлона 11» на Луну в 1969 году через программу «Спейс Шаттл».

В 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», посвященная Джонсон и другим темнокожим женщинам, которые работали в НАСА в 1960-е годы и были вынуждены бороться за свои права. В том же году режиссер Тед Мелфи снял одноименный фильм, который получил три номинации на «Оскар». Джонсон присутствовала на церемонии как почетная гостья.



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