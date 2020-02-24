США поздравили Эстонию с Днем независимости

24.02.2020, 18:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Эстонию со 102-й годовщиной провозглашения независимости и 100-летием Тартуского мирного договора.

«И Тартуский договор, и Декларация независимости США свидетельствуют о духе самоопределения, о праве народа покончить с правлением иностранной державы на его территории и достичь независимости, а также, как написано в нашей Декларации, добиться определенных неотчуждаемых прав, в том числе права на жизнь, свободу и стремление к счастью в качестве единой нации, – заявил Помпео. – Эти ценности являются ключевыми для американского и эстонского национального самосознания и служат основой наших взаимоотношений».

«В этом году мы также отмечаем 80-ю годовщину подписания в 1940 году Декларации Уэллеса в 1940, которая является свидетельством непоколебимой поддержки независимости Эстонии со стороны США, – говорится далее в заявлении госсекретаря США. – Как отметили мы с министром иностранных дел Рейнсалу в ходе встречи в октябре прошлого года, Соединенные Штаты и Эстония разделяют фундаментальные ценности свободы, демократии и правопорядка и тесно сотрудничают в сфере обеспечения безопасности и процветания во всем мире».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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