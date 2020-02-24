Евросоюз пока не планирует закрывать из-за коронавируса границы Шенгенской зоны

24.02.2020, 18:42, Новости дня

Границы Шенгенской зоны пока не планируют закрывать в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Об этом 24 февраля сообщила журналистам еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, информирует Deutsche Welle.

На вопрос, не обдумывает ли Брюссель такую меру профилактики инфекции, она объяснила, что ограничений на поездку в Европу не рекомендовала вводить Всемирная организация здравоохранения.

Кириакидес подчеркнула, что ограничения должны быть «пропорциональными и скоординированными» между странами Евросоюза.

Шенгенская зона включает 26 европейских государств, отменивших пограничный контроль. Из стран ЕС в нее не входят Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария, но она включает пять стран, не входящих в Евросоюз: Исландию, Швейцарию, Лихтенштейн, Великобританию и Норвегию.

Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. По состоянию на 24 февраля в Италии от коронавируса скончались шесть человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек умерли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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