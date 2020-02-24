Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

24.02.2020, 18:30, Новости дня

Россия поддерживает сепаратистов и проявляет агрессию других стран, нарушает воздушное пространство, демонстрируя силу, сообщил польский лидер Анджей Дуда.

Страна с такой политикой не заслуживает доверия.

Ранее Россию назвал угрозой Евросоюзу глава МИД Польши Яцек Чапутович, якобы Кремль использует силу для достижения своих интересов.

Политики Балтии и Польши регулярно говорят о российской угрозе. Москва повторяет, что РФ не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. А НАТО пользуется поводом, чтобы нарастить силы границ России.

Крым стал Россией в 2014 году. Местные власти провели референдум после государственного переворота на Украине, и крымчане проголосовали за присоединение в в полном соответствии с международными нормами.

 



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