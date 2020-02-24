Лучшим игроком 19-го тура УПЛ стал полузащитник «Колоса», лучшим тренером – наставник «Зари»

24.02.2020, 18:30, Новости дня

Лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги признан украинский полузащитник «Колоса» Евгений Смирный, пишет официальный сайт УПЛ. Лучшим тренером стал наставник «Зари» Виктор Скрипник, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

По итогам голосования экспертного совета УПЛ Смирный опередил игроков «Динамо» Виталия Буяльского и Беньямина Вербича, а также футболиста «Зари» Богдана Леднева.

Скрипник за свою работу в 19-м туре УПЛ получил оценку в 4,6 балла из пяти возможных.

В прошедшем туре ФК «Заря» под руководством Скрипника одержала победу – над «Мариуполем» со счетом 2:1.

Смирный в игре против «Александрии» забил два гола, благодаря чему «Колос» победил со счетом 2:1.

Все результаты 19-го тура УПЛ смотрите здесь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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