Зарубежные медики назвали признаки приближающегося обморока

24.02.2020, 18:30, Разное

Зарубежные медики назвали признаки приближающегося обморока. Внезапный приступ требует от окружающих знания правил оказания первой помощи.
Под обмороком понимают кратковременную потерю сознания, вызванную снижением кровоснабжения головного мозга, обычно приводящую к падению. Причина возникновения состояния может быть различной. У молодых людей чаще всего обморок-синкопе является следствием дисфункции вегетативной нервной системы, что не представляет опасности для жизни. У пациентов старших возрастных групп могут быть заболевания сердца, именно эти пациенты входят в группу риска и требуют особого внимания. Не зависят от возраста внезапная сильная боль или нервное потрясение, избыточное употребление спиртного, тяжелые физические нагрузки в душном помещении, беременность.

В издании The Healthy специалисты указывают, что начальные сигналы поступают от органов зрения вместе с так называемыми «синими пятнами» перед глазами. Уже в этот момент необходимо присесть, чтобы обезопасить себя. Между признаками следуют очень короткие интервалы времени, так что порядок в этом случае не столь важен. Человек ощущает страх, затрудненность дыхания, головокружение, уменьшение на 20% доставляемого в мозг кислорода может внезапно вызвать падение уровня кальция в крови. В этот момент пострадавший чувствует покалывание или онемение конечностей, особенно ощущаемое на кончиках пальцев. В первую очередь необходимо привести пострадавшего в чувство, а для этого уложить, приподняв повыше ноги, расстегнуть тесную одежду, обеспечить приток свежего воздуха, контролировать состояние и вызвать медиков.



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