Захаровой противен «балаган» с «Буком»

24.02.2020, 18:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "балаган" заявления прокурора Нидерландов о том, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе есть свидетель запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…". Противно. Из трагедии устроили балаган", — написала Захарова в Facebook по этому поводу.

О существовании по крайней мере одного очевидца запуска "Бук", сбившего "Боинг", сообщил ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке.

Малайзийский "Боинг", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Расследование обстоятельств трагедии ведет Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Российская сторона в этой работе не участвует. Согласно промежуточным итогам расследования, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска.

Россия неоднократно категорически отвергала подобные заявления. МИД РФ указывал на то, что обвинения являются голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.

Первое слушание по делу о крушении в Донбассе пройдет в суде в Нидерландах 9 марта, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.