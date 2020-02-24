Трамп: лидеры демократов не позволят Сандерсу получить номинацию

24.02.2020, 18:30, Новости дня

АГРА, ИНДИЯ —

Президент США Дональд Трамп в понедельник высказал предположение, что руководство Демократической партии не позволит фавориту предвыборной гонки сенатору Берни Сандерсу получить президентскую номинацию.

Левые политические установки Сандерса беспокоят многих умеренных демократов, которые опасаются, что, если он будет представлять партию на ноябрьских выборах, ее ждут крупные потери.

В минувшие выходные Сандерс укрепил свой статус фаворита предвыборной гонки, одержав уверенную победу на праймериз в Неваде.

Трамп называет Сандерса «безумным Берни», имея в виду социалистические взгляды посдеднего, но признает, что Сандерс может стать опасным соперником.

«Они отберут ее (номинацию) у безумного Берни, они не позволят ему победить», – сказал президент в ходе визита в Индию.

«На самом деле я думаю, что бороться с ним было бы труднее, чем с большинством других кандидатов, потому что мы с ним похожи, но у меня гораздо более обширная база», – добавил Трамп.

Хотя Трамп и Сандерс представляют противоположные стороны политического спектра, оба являются политическими аутсайдерами и заявляют о готовности противостоять истеблишменту.

Празднуя победу в Неваде, Сандерс выразил уверенность, что его коалиция, представленная разными поколениями и разными расовыми и этническими группами, сумеет победить во всей стране.

Прогрессистские политические установки Сандерса, в том числе его программа здравоохранения для всех, планы повышения налогов для богатых и увеличения минимальной оплаты труда, импонирует многим избирателям-демократам.

Однако 78-летнего сенатора также критикуют за чересчур радикальные взгляды.