В Германии автомобиль въехал в участников карнавала. Пострадали не меньше 15 человек

24.02.2020, 18:24, Новости дня

Легковой автомобиль въехал в участников карнавала в немецком городе Фолькмарзен. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе дети. Об этом сообщает Sky News.

Водителя задержали, его мотивы выясняют. Полиция пока не сообщает, была ли это спланированная атака. Информации о погибших нет.

По словам очевидцев, водитель въехал в шлагбаум, который блокировал движение для проведения праздничного карнавала по случаю Марди Гра. Затем он проехал в толпе примерно 30 метров. Как пишет Frankfurter Rundschau, некоторые очевидцы говорят, что водитель специально сбивал детей.

Марди Гра («Жирный вторник») отмечается во многих странах перед началом католического Великого поста.

 

 



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