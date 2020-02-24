В Германии автомобиль въехал в участников карнавала. Пострадали не меньше 15 человек
24.02.2020, 18:24, Новости дня
Легковой автомобиль въехал в участников карнавала в немецком городе Фолькмарзен. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе дети. Об этом сообщает Sky News.
Водителя задержали, его мотивы выясняют. Полиция пока не сообщает, была ли это спланированная атака. Информации о погибших нет.
По словам очевидцев, водитель въехал в шлагбаум, который блокировал движение для проведения праздничного карнавала по случаю Марди Гра. Затем он проехал в толпе примерно 30 метров. Как пишет Frankfurter Rundschau, некоторые очевидцы говорят, что водитель специально сбивал детей.
Марди Гра («Жирный вторник») отмечается во многих странах перед началом католического Великого поста.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет