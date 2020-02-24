Прокуратура Нидерландов рассказала CBS о свидетеле запуска ракеты, сбившей MH17

24.02.2020, 18:24, Новости дня

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке рассказал телеканалу CBS, что у следствия есть как минимум один свидетель, который видел запуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский Боинг над Донбассом летом 2014 года.

Он не уточнил, сколько всего свидетелей запуска есть у следствия, но отметил, что «нет сомнений в том, что ракета была запущена из орудия, принадлежащего 53-й бригаде Вооруженных сил России в Курске».

Вестербеке заявил, что за прошедшие пять лет российская сторона ни разу не оказывала помощи в расследовании.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.



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