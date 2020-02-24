Xiaomi запускает продажи инновационного смартфона Mi Mix Alpha с «бесконечным» дисплеем

24.02.2020, 18:21, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi в начале осени минувшего года представил инновационный смартфон с практически «бесконечным» дисплеем. Недавно индийское подразделение компании-производителя сообщило о запуске продаж Mi Mix Alpha в розничной сети.
На текущий момент известно, что первыми оценить новинку смогут поклонники бренда Xiaomi в Индии, но как дальше будут распространятся продажи Mi Mix Alpha — пока не озвучивается. Заявленная производителем стоимость новинки составляет около 2,5 тыс. долларов. Дисплей смартфона занимает более 180% площади корпуса, из-за чего его называют «бесконечным». Такое решение разработчиков не позволит пользователям «спрятать» устройство в чехол либо же наклеить защитную плёнку, а потому Mi Mix Alpha, вероятно, будет весьма уязвим к повреждениям.

В ходе презентации сообщалось, что Xiaomi Mi Mix Alpha будет иметь OLED-экран размером 7,92 дюйма. Производительность смартфону обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus, ОЗУ – 12 ГБ, ПЗУ – 512 ГБ. Гаджет оснащён 20-мегапиксельной фронтальной камерой и тремя датчиками основной – на 12, 20 и 108 Мп. Ёмкость аккумулятора равняется 4050 мА/ч, поддерживается 40-ваттная быстрая зарядка.



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