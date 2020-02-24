Захарова высмеяла заявления о наличии у Нидерландов свидетеля запуска «Бука» по Boeing

24.02.2020, 18:19, Новости дня

Из расследования катастрофы малазийского Boeing в Донбассе устроили балаган, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя утверждения Нидерландов о наличии у них свидетеля запуска «Бука».

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…» Противно. Из трагедии устроили балаган», – написала она в своем Facebook.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению МН17 якобы появился свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету.