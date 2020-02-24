Верещук: За законопроект «О медиа» нельзя голосовать даже в первом чтении. Потом внести кардинальные изменения уже не получится

24.02.2020, 18:18, Новости дня

Народным депутатами нельзя голосовать за законопроект «О медиа» даже в первом чтении, так как потом внести кардинальные изменения в него уже не получится, сказала в комментарии изданию «ГОРДОН» нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.

«Депутаты понимают общественную ответственность. Лично я – не специалист в этом направлении, поэтому отталкиваюсь от точки зрения профессиональных журналистов, экспертов из сферы медиа. И их мнение о законопроекте «О медиа» очень сильно отличается от позиции его инициаторов. В нашей фракции есть люди, которые хотят разобраться в этом вопросе, как и я. И они видят, что в нынешнем виде этот проект закона просто не может быть в зале Верховной Рады. Нужны консультации. Как сегодня отметил руководитель Союза журналистов, если мы хотим двигаться в ЕС и НАТО, то должны обращать внимание на их стандарты и ценности. Мол, мы игнорируем мнение европейского сообщества и медиа, экспертов и международных организаций, которые помогали нам в прошлые годы формировать медийную стратегию. Он просил меня обратиться к нардепам, чтобы они не принимали этот законопроект. Поэтому я думаю, без согласования со СМИ за законопроект «О медиа» нельзя голосовать даже в первом чтении», – подчеркнула Верещук.

Она сомневается, что этот проект закона может быть рассмотрен парламентом до конца февраля.

«Сейчас Рада рассматривает около 500 правок к законопроекту о рынке земли в день. На данный момент прошли 1,5 тыс. из 4 тыс. правок. Поэтому я не вижу возможностей рассмотреть законопроект «О медиа» до конца февраля. Но, повторюсь, я считаю, что он вообще не должен был быть зарегистрирован в парламенте, его нужно отозвать. Ведь между первым и вторым чтением мы уже не сможем изменить тело законопроекта. Есть определенные ограничения. Внести кардинальные изменения уже не получится. В итоге мы сами загоним себя в ловушку. А значит, нужно сейчас проводить обсуждения. Если, конечно, мы хотим, чтобы закон действительно заработал, а не вызвал волну возмущений. Настороженность журналистов заставляет меня публично обращаться к своим коллегам с просьбой не вносить такие проекты законов в зал парламента. Пока что я не услышала ни одного трезвого, аргументированного мнения, что законопроект «О медиа» – приемлемый и адекватный. Все говорят, что закон нужен, но точно не в том формате, в котором он предложен», – отметила Верещук.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.