Суд по делу MH17. В международной следственной группе заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты «Бука»

24.02.2020, 18:18, Новости дня

У международной следственной группы (JIT), ведущей дело о крушении Boeing MH17 в Донецкой области летом 2014 года, есть по меньшей мере один очевидец, подтверждающий запуск ракеты по пассажирскому лайнеру. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS 23 февраля сказал глава JIT Фред Вестербеке.

Он утвердительно ответил на вопрос ведущего Скотта Пелли, есть ли такой очевидец. Когда журналист уточнил, это один человек или несколько, Вестербеке сказал, что «есть очевидец, но сколько их я не говорил».

Руководитель JIT подчеркнул – у следствия нет сомнений в том, что самолет сбили из ракетной системы «Бук», которая находится на вооружении 53-й бригады российской армии. Кто именно нажал на кнопку, следователи пока не выяснили.

По словам Вестербеке, россияне ничем не помогали расследованию в течение всех пяти лет. Он считает, что российские представители уже на второй день после катастрофы могли бы заявить, что «мы совершили ошибку или сделали то, чего не должно было случиться».

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.