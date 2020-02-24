ВОЗ заявила о потенциале пандемии у коронавируса

24.02.2020, 18:12, Новости дня

Вспышка заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, имеет потенциал пандемии, хотя пока таковой и не является, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Использование определения «пандемия» не отвечает фактам», – передает его слова ТАСС.

Гебрейесус заявил, что сейчас речь идет об «эпидемии в различных частях мира», однако у вспышки заболеваемости есть «потенциал пандемии».

Ранее ВОЗ отказывалась признавать коронавирус пандемией. Между тем, число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.

Кроме того, зафиксированы 43 случая случая заражения коронавирусом в Иране, из них восемь со смертельным исходом, а власти предположили распространение заболевания по всем городам страны. Также более 200 человек заболели в Италии, сообщается о смерти уже шести человек.

В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Кошка на массажере восхитила соцсети

27.01 / Sud Ouest — торговая война между Вашингтоном и Брюсселем больно бьёт по французским виноделам

20.02 / Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль

02.01 / В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

13.02 / Израиль показал работу нового противодронного лазера

12.02 / Российский следователь отметил повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

05.02 / В Минпросвещения назвали зарплату выпускников техникумов и колледжей

27.01 / Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail

15.02 / Стрельба в Калининграде: погибли два человека

29.01 / В Киеве полиция задержала двух старшеклассниц, «заминировавших» несколько школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика