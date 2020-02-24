ВОЗ заявила о потенциале пандемии у коронавируса

24.02.2020, 18:12, Новости дня

Вспышка заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, имеет потенциал пандемии, хотя пока таковой и не является, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Использование определения «пандемия» не отвечает фактам», – передает его слова ТАСС.

Гебрейесус заявил, что сейчас речь идет об «эпидемии в различных частях мира», однако у вспышки заболеваемости есть «потенциал пандемии».

Ранее ВОЗ отказывалась признавать коронавирус пандемией. Между тем, число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.

Кроме того, зафиксированы 43 случая случая заражения коронавирусом в Иране, из них восемь со смертельным исходом, а власти предположили распространение заболевания по всем городам страны. Также более 200 человек заболели в Италии, сообщается о смерти уже шести человек.

В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек.