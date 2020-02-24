Дочь Сумской впервые показала свою семью

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Строящая карьеру актрисы в РФ Антонина Паперная, дочь украинской актрисы Ольги Сумской снялась с мужем, Владимиром Яглычем и их дочерью Евой для издания Hello!. Фото обложки Паперная разместила на своей странице в Instagram.

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Hello *

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 24 Фев 2020 в 1:44 PST

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Сейчас она беременна во второй раз.

Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем. Их дочь Ева родилась в 2017 году.