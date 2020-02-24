«Академик Черский» ушел вместо Сингапура в Коломбо

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Газпромовский трубоукладчик "Академик Черский" изменил пункт назначения с Сингапура на Коломбо (Шри-Ланка), о чем свидетельствуют данные Marine Traffic и Vesselfinder.

При текущей скорости судно прибудет в порт Коломбо 18 марта, пока же оно идет по направлению к Сингапуру.

"Академик Черский" при дополнительной подготовке может стать вариантом достройки "Северного потока-2", об этом говорил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / «Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

15.01 / Никаких обысков у главы налоговой не проводится – ГНС

01.01 / 2020-й покажет, каким будет общественное здоровье. Без выздоровления общества Украина утратит энергию, необходимую для развития

19.02 / Al Jazeera — Эрдоган сделал «последнее предупреждение» по ситуации в Идлибе

12.02 / Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, если будет необходимость

20.01 / Путин предложил замену генпрокурору Чайке

27.01 / Российский парламент предложили избавить от обязанности слушать речи иностранных лидеров

22.01 / Бабин: САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение

03.02 / Корниенко: Думаю, морального осуждения и мемов, героем которых стал Брагарь, достаточно, чтобы он сделал выводы

31.01 / Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Помпео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: r[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика