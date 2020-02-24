Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину существенно снизился – опрос

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Уровень доверия украинцев к президенту, Верховной Раде и Кабмину за полгода снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года, тогда ему доверяли 79,4% граждан, а 37,9% не доверяли. В феврале 2020 года президенту доверяют 51,5% респондентов, 40,6% не доверяют.

Верховной Раде в сентябре доверяли 57,6% опрошенных, 25,1% – не доверяли. В феврале эти показатели составляют соответственно 27,9% и 65%.

Уровень доверия и недоверия к правительству в сентябре составлял 56,9% и 21,8% соответственно, в феврале – 28% и 64,5%.

Граждане Украины чаще всего отвечали, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается сделать, отмечается в исследовании. В феврале такое мнение высказали 41% опрошенных, в октябре 2019 года так считали 41,5% респондентов, в ноябре – 44%. В то же время доля тех, кто думает, что власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась: в октябре так ответили 29% респондентов, в ноябре – 25%, в феврале – 14%. 37% опрошенных считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

Деятельность пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины респонденты чаще оценивают отрицательно (47%). Положительную оценку ее деятельности дали 34%.

«Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 года, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% – отрицательно», – отметили в Центре Разумкова.

Опрос проводился 13–17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.