Форвард «Оттавы» Наместников обменян в «Колорадо»

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Российский нападающий "Оттава Сенаторз" Владислав Наместников продолжит карьеру в "Колорадо "Эвеланш". Канадский клуб обменял 27-летнего хоккеиста в стан "лавин", получив за него выбор в четвертом раунде драфта-2021.

О переходе Наместникова сообщил журналист Боб Маккензи на своей странице в Twitter. Для россиянина это будет уже второй обмен в сезоне. Наместников начинал регулярный чемпионат в составе "Нью-Йорк Рейнджерс".

На счету хоккеиста из РФ 25 (13 шайб + 12 передач) очков в текущем сезоне НХЛ.



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