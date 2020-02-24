Коронавирус впервые выявлен в еще пяти странах

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в городе Герат, на западе Афганистана. Заболевший — мужчина 35 лет, он приехал из провинции Кум в Иране. Министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз сообщил, что состояние заразившегося удовлетворительное и его выпишут сразу же, как он выздоровеет.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован и в Бахрейне. Заболевший мужчина также недавно побывал в Иране. Он госпитализирован.

Заражение коронавирусом COVID-19, кроме того, выявлено у троих подданных Кувейта — они, как и прочие заболевшие, недавно вернулись из Ирана, пишет "Интерфакс".

Еще два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане — и эти заболевшие "привезли" его из Ирана. Их состояние медики оценивают как стабильное. Оманские власти объявили, что страна приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса.

О первом случае заболевания коронавирусом объявило в понедельник, 24 февраля, также Министерство здравоохранения Ирака. Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана, студента одного из религиозных учебных заведений. Случай заражения зарегистрирован в провинции Наджаф на юго-западе Ирака, где расположен один из центров паломничества к святым местам мусульман-шиитов.

По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. В городе Ухань, который изначально стал эпицентром эпидемии, зафиксированы 195 случаев повторного заражения коронавирусом. За пределами КНР, по данным ВОЗ, заразились в общей сложности 1769 человек, умерли 17 человек.



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