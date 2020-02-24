Обстрел Израиля оказался местью

24.02.2020, 18:06, Новости дня

Ответственность за обстрел Израиля из сектора Газа и убийство двух солдат взяло на себя вооруженное крыло "Исламского джихада" (запрещено в РФ) — "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"). И подтвердило готовность дать мощный ответ и противостоять любой агрессии.

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и разрабатывается используемое против Израиля оружие. И в ответ на ракетные обстрелы ударили по десяткам целей, связанных с "Исламским джихадом".

Сейчас обмен ударами продолжается, из сектора Газы было выпущено более 40 ракет, половину израильская система ПВО перехватила, передает ТАСС. В Израиле сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в городах Ашкелон, Сдерот и ряде приграничных районов на юге Израиля. В школах на юге страны занятия отменены, прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах, передает РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / 65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил «смертельный» рейтинг актеров

25.01 / Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 1000 человек, 22 человека погибли

13.01 / Трамп выразил отношение к переговорам с Ираном

13.01 / Конгрессмен Энгел разочарован решением Помпео не давать показаний по поводу устранения Сулеймани

16.02 / Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс

04.02 / Kia представила внедорожный кроссовер Kia Seltos X-Line на Auto Expo 2020

11.02 / Сдвигов по рынку земли и приватизации пока нет. Непонятно, за счет чего наш ВВП будет расти быстрее, чем в предыдущие годы

05.02 / Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

18.02 / Forbes — устаревшему «Адмиралу Кузнецову» пока придётся остаться в строю

09.01 / Суммарный эффект на экономику от транзитного контракта за пять лет составит 150 млрд грн – Макогон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика